Число жертв коронавируса в ХМАО вновь возросло, округ в шаге от уровня в 36 тысяч заразившихся COVID-19

Число смертей от COVID-19 в Югре достигло 445 человек Об этом сообщил в понедельник, 7 декабря, оперативный штаб Югры.

Таким образом, за последние трое суток количество жертв коронавируса возросло на 16 человек. За последние сутки в округе зафиксировано 220 новых случаев коронавируса в 22 муниципалитетах. С начала пандемии заболели 35 886 человек. При таком уровне заболеваемости уже во вторник, 8 декабря, округ преодолее уровень в 36 тысяч зараженных коронавирусом с начала пандемии.

Больше всего новых заболевших в Ханты-Мансийске (36 человек), Сургуте (32 человека) Нягани (30 человек). В тяжелом состоянии находится 146 пациентов, 94 подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки вылечились 372 человека (31 238 с начала пандемии). В самоизоляции находится 11 441 человек, 101 630 человек сняты с медицинского наблюдения.

Ханты-Мансийск, Николай Юрьев

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