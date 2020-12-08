Югра преодолела планку в 36 тысяч заболевших коронавирусом

Число скончавшихся от COVID-19 в Югре достигло 447 человек. Округ преодолел планку в 36 тысяч заболевших, сообщил в понедельник, 7 декабря, оперативный штаб Югры.

Таким образом, за последние трое суток количество жертв коронавируса возросло на два человека. Это самая низкая суточная смертность за последний месяц.

За последние сутки в округе зафиксировано 225 новых случаев коронавируса в 20 муниципалитетах. С начала пандемии заболели 36 111 человек.

Больше всего новых заболевших в Сургуте (43 человека), Ханты-Мансийске (33 человека) и Нягани (21 заболевший). В тяжелом состоянии находится 156 пациентов, 105 подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки вылечились 311 человек (31 549 с начала пандемии). В самоизоляции находится 11 515 человек, 101 804 человека сняты с медицинского наблюдения.

Ханты-Мансийск, Николай Юрьев

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