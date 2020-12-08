Жителя Мегиона арестовали за призывы убивать немусульман

В ХМАО возбуждено уголовное дело против 25-летнего мужчины, призывавшего уничтожать людей, не исповедующих ислам. Призывы к террористической деятельности он распространял через телеграм-канал, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по ХМАО – Югре.

По версии следствия, в августе 2020 года житель Мегиона создал публичный информационный телеграм-канал, чтобы побудить его читателей вступать в незаконные вооруженные формирования и заниматься терроризмом. В своем канале мегионец размещал текстовые материалы и изображения, оправдывающие терроризм и действия участников незаконных вооруженных формирований, а также содержащие призывы к участию в деятельности организации, признанной террористической. Кроме того, обвиняемый призывал убивать людей, не исповедующих ислам.

Преступника вычислило РУ ФСБ по Тюменской области, по ее материалам лангепасским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по ХМАО – Югре было возбуждено уголовное дело по статье «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма» (ч.2 ст. 205.2 УК РФ). Мужчину задержали и поместили в СИЗО, ему предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Мегион, Николай Юрьев

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