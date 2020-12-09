Число умерших от коронавируса в Югре вновь увеличилось

От коронавируса в ХМАО умер 451 человек. В среду, 9 декабря, оперативный штаб Югры сообщил еще о четырех скончавшихся пациентах с COVID-19.

За последние сутки в округе зафиксировано 222 новых случая коронавируса в 20 муниципалитетах. С начала пандемии заболели 36 333 человека.

Больше всего новых заболевших в Сургуте (35 человека), Нижневартовске (26 заболевших) и Ханты-Мансийске (21 случай инфекции). В тяжелом состоянии находится 151 пациент, 98 подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки вылечились 363 человека (31 912 с начала пандемии). В самоизоляции находится 11 797 человек, 101 912 человек сняты с медицинского наблюдения.

Ханты-Мансийск, Николай Юрьев

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