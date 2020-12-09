Губернатор Комарова объяснила, что ждет бюджет Югры из-за падения добычи нефти

Бюджет Югры не потеряет запланированных доходов в 2020 году из-за падения добычи нефти. Об этом заявила на пресс-конференции в режиме онлайн в среду, 9 декабря, губернатор Наталья Комарова.

По словам Комаровой, отвечавшей на вопрос о том, как на бюджете региона отразится падение добычи нефти, прогноз стабильный. Как и в конце 2019 года, ожидается добыча на уровне 210 млн тонн нефти в год (на 26 млн тонн меньше, чем в 2019 году).

По словам губернатора Югры, падение добычи связана с обязательствами ОПЕК+. С учетом этого, а также стоимости барреля нефти и курсовой разницы, бюджет Югры не потеряет запланированных доходов, прежде всего, от налога на прибыль организаций. Ожидается, что прогнозные показатели бюджета 2020 года будут выполнены.

Ханты-Мансийск, Николай Юрьев

Ханты-Мансийск. Другие новости 09.12.20

Число умерших от коронавируса в Югре вновь увеличилось. / Жителя Мегиона арестовали за призывы убивать немусульман. / Югра преодолела планку в 36 тысяч заболевших коронавирусом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»