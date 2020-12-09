Губернатор Комарова нашла себе подругу в Африке

Губернатор Югры Наталья Комарова нашла себе подругу в Замбии (Африка). Об этом глава ХМАО заявила в ходе пресс-конференции в онлайн-формате, проведенной в среду, 9 декабря.

Вопрос про студентку из Замбии задал в видеоконференции африканский телеканал SpringTV. «Мы стали подругами», – ответила Комарова тележурналистке.. Губернатор Комарова не удивилась интересу из Африки, объяснив, что студентов с этого континента в Югорский госуниверситет привлекают программы довузовской подготовки для иностранных студентов.

Кроме того, Комарову спросили, благодаря чему она стала единственным губернатором – женщиной в РФ. Глава Югры отметила, что не дает советов никому. Но, для управления применяет правило: владеть профессией и с уважением относиться ко всем, особенно к тем, кто входит в ее команду.

Ханты-Мансийск, Николай Юрьев

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