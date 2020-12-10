«У вас колоссальный потенциал»: президент Путин поздравил югорчан с юбилеем округа

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Югры с 90-летием автономного округа. Текст поздравления опубликован на сайте правительства ХМАО.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с 90-летием образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Вы по праву гордитесь родным югорским краем, его величественной природой, самобытными традициями и обычаями народов, издревле живущих на этой земле. И конечно, своими предшественниками, которые в сложных условиях осваивали богатейшие месторождения полезных ископаемых, строили дороги, возводили города и поселки, упорным созидательным трудом укрепляли экономическую мощь страны», – говорится в поздравлении.

Президент отметил достижения Ханты-Мансийского округа, назвав «колоссальным» производственный, технологический и кадровый потенциал региона. Путин упомянул, что в ХМАО успешно реализуются масштабные инициативы в промышленности и социальной сфере, совершенствуется транспортная инфраструктура, а сбережению исторического, культурного и духовного наследия уделяется огромное внимание. Глава государства пожелал жителям Югры «осуществления намеченных планов и всего самого доброго».

Также поздравления с юбилеем округа прислали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, полпред президента в УрФО Владимир Якушев и Александр Филипенко, бывший губернатор ХМАО. Филипенко при этом на сайте правительства ХМАО назван скромно – почетным гражданином Югры.

Ханты-Мансийск, Николай Юрьев

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