В Сургуте определились, кто будет возглавлять город до избрания нового мэра

Исполняющей обязанности мэра Сургута назначена Анна Томазова, ранее занимавшая должность заместителя главы города. Такое решение в четверг, 10 декабря, на внеочередном заседании приняли депутаты сургутской городской думы.

Томазова также работала директором департамента образования города. На этом же заседании сургутская дума утвердила отставку предыдущего мэра Вадима Шувалова.

Томазова будет исполнять обязанности до избрания нового главы города. Конкурс на пост главы Сургута назначен на 18 января. Прием документов от кандидатов завершится 12 января.

Сургут, Николай Юрьев

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