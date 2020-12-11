В Югре выросла смертность от коронавируса

Число умерших от коронавируса в Югре достигло 460 человек. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщил оперативный штаб ХМАО.

За последние сутки в округе зафиксировано 227 новых случая коронавируса в 20 муниципалитетах. С начала пандемии заболели 36 784 человека. При сохранении такого уровня суточной заболеваемости уже в ближайшие выходные округ преодолеет рубеж в 37 тысяч заболевших.

Больше всего новых случаев COVID-19 в Сургуте (32 человека), Нижневартовске (29 заболевших) и Ханты-Мансийске (26 случаев инфекции). В тяжелом состоянии находится 164 пациент, 101 – на искусственной вентиляции легких.

За последние сутки вылечились 284 человека (32 475 с начала пандемии). В самоизоляции находится 11 891 человек, 102 188 человек сняты с медицинского наблюдения.

Ханты-Мансийск, Николай Юрьев

Ханты-Мансийск. Другие новости 10.12.20

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