В ХМАО снова выросло число умерших от COVID-19

Число жертв коронавируса в ХМАО достигло 478 человек. Об этом сообщил во вторник, 15 декабря, оперативный штаб Югры.

Таким образом, за сутки в округе установлена смерть шестерых пациентов от COVID-19/ За последние сутки в округе зафиксировано 224 новых случая коронавируса в 19 муниципалитетах. С начала пандемии заболели 37 703 человека.

Больше всего новых заболевших в Сургуте (39 человек), Нижневартовске (34 заболевших) и Ханты-Мансийске (22 случая инфекции). В тяжелом состоянии находится 158 пациент, 103 подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки вылечились 252 человека (33 462 с начала пандемии). В самоизоляции находится 11 641 человек, 112 323 человека сняты с медицинского наблюдения.

Ханты-Мансийск, Николай Юрьев

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