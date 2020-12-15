В Сургуте медики пожаловались в прокуратуру на невыплату «ковидных» денег

Медики сургутской поликлиники «Геолог» (городская поликлиника №2) пожаловались на невыплату «ковидных» денег за работу с инфицированными коронавирусом пациентами. Врачи обратились с жалобой в прокуратуру.

О своих претензиях медики рассказали в эфире программы «Обратная связь», сообщил «К-Информ». Под обращением в прокуратуру подписались 12 человек. Они жалуются на массовые переработки среди врачей, медсестер, водителей. Переработки не оплачиваются, как это предусмотрено в трудовых договорах.

При этом, чтобы получить страховые выплаты в случае заражения коронавирусом, медикам приходится доказывать специальной комиссии, что они заразились именно на работе. «На такой комиссии мне лично было сказано: «Вам нужно доказать, что вы заболели от пациента». Так говорят всем, не только младшему медперсоналу, ну и докторам. То есть заключение выдается, что вы заболели бытовым путем. Лично от меня было написано заявление, чтобы мне выдали результат проверки комиссии этой, каким путем они установили, что я заболела бытовым путем, в моей семье никто не болел», – рассказала сотрудница поликлиники»

Тех сотрудников, которые пытаются отстаивать свои права, руководство угрожает уволить и собирает на них компромат. Прокуратура Сургута по факту обращения врачей проводит проверку поликлиники № 2, сообщает siapress.ru.

Сургут, Николай Юрьев

Сургут. Другие новости 15.12.20

«Ютэйр» заявил о миллиардных убытках и надеется на субсидии государства. / В ХМАО снова выросло число умерших от COVID-19. / Прокурором Уватского района назначен выходец из Югры. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»