Югра вплотную приблизилась к порогу в 38 тысяч случаев COVID-19

Число жертв коронавируса в ХМАО достигло 481 человека. Об этом сообщил в среду, 16 декабря, оперативный штаб Югры.

За сутки в округе установлена смерть троих пациентов от COVID-19. ЗPафиксировано 227 новых случая коронавируса в 19 муниципалитетах. С начала пандемии заболели 37 930 человека.

Больше всего новых заболевших в Сургуте (34 человека), Нижневартовске (29 заболевших) и Ханты-Мансийске (27 случаев инфекции). В тяжелом состоянии находится 157 пациентов, 105 подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки вылечились 257 человека (33 719 с начала пандемии). В самоизоляции находятся 11 636 человек, 112 581 человек снят с медицинского наблюдения.

Ханты-Мансийск, Николай Юрьев

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