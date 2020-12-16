Сургутского педофила, развратившего 34 несовершеннолетних, подозревают в новых преступлениях

В Сургуте серийного педофила подозревают в растлении и насилии над девятью девочками. При этом, сургутянин уже находится под судом за несколько десятков таких преступлений, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО – Югре.

По версии следствия, с 2016 по март 2018 года 34-летний житель Сургута вел интимные переписки сексуального характера с несовершеннолетними через свою личную страницу в соцсети «Вконтакте». Педофил пользовался псевдонимом «Иван Колочев» и склонял девочек к действиям сексуального характера, принуждал их присылать ему интимные фото и видео. В ответ «Колочев» присылал им порнографические фото и видео, в том числе с изображением собственных гениталий.

Следователи СК совместно с сотрудниками специализированного подразделения УМВД России по ХМАО-Югре выявили пока девять фактов насилия и развращения подозреваемым 12 – 13 летних девочек. Возбуждено уголовное дело о распространении порнографических материалов, развратных действиях и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Расследование продолжается, следователи ищут других возможных жертв педофила.

Отметим, что подозреваемый уже находится под судом за аналогичные преступления. Ему вменяют 34 аналогичных преступления, которые он совершил, по версии следствия, в 2018 – 2019 годах также через соцсеть «Вконтакте», но уже под ником «» Асель Ибрагимов.

Сургут, Николай Юрьев

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