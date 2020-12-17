Югра преодолела порог в 38 тысяч заболевших коронавирусом

В ХМАО от коронавируса с начала пандемии умерли 486 человек. Об этом сообщил в четверг, 17 декабря, оперативный штаб Югры.

За сутки в округе установлена смерть пятерых пациентов от COVID-19. Югра преодолела планку в 38 тысяч случаев COVID-19. За последние сутки в округе зафиксировано 229 новых случая коронавируса в 22 муниципалитетах. С начала пандемии заболели 38 159 человек.

Больше всего новых заболевших в Сургуте (31 человек), Нижневартовске (24 заболевших) и Ханты-Мансийске (23 случаz инфекции). В тяжелом состоянии находится 154 пациентов, 103 подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки вылечились 240 человек (33 959 с начала пандемии). В самоизоляции находятся 11 786 человек, 112 815 человек сняты с медицинского наблюдения.

Ханты-Мансийск, Николай Юрьев

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