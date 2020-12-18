Число умерших от COVID-19 в ХМАО приближается к 500

В ХМАО от коронавируса с начала пандемии умерли 489 человек. Об этом сообщил в среду, 16 декабря, оперативный штаб Югры.

За сутки в округе установлена смерть троих пациентов от COVID-19. За последние сутки в округе зафиксировано 227 новых случая коронавируса в 21 муниципалитете. С начала пандемии заболели 38 386 человек.

Больше всего новых заболевших в Сургуте (32 человека), Ханты-Мансийске (27 случаев инфекции) и Нефтеюганске (19 новых заболевших). В тяжелом состоянии находится 157 пациентов, 121 подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки вылечились 303 человек (34 262 с начала пандемии). В самоизоляции находятся 11 575 человек, 113 127 человек сняты с медицинского наблюдения.

Ханты-Мансийск, Николай Юрьев

Ханты-Мансийск. Другие новости 17.12.20

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