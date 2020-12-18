Югорчанин убил свою мать, ругавшую его за убийство отца

В Лангепасе сын убил мать, которая высказала ему претензии в убийстве отца. После чего допил имевшийся у него алкоголь и сообщил об убийстве в полицию, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 16 декабря в одном из домов по улице Ленина в Лангепасе поссорились 47-летний сын и его 74-летняя мать. Сын был пьян, и, когда мать стала ругать его за совершенное в 2008 году убийство отца, взял нож и одним ударом в грудь убил пожилую женщину на месте.

Через 4 часа, допив остававшуюся выпивку, мужчина сам сообщил в полицию о смерти матери. Отметим, что подозреваемый за полтора года до этого освободился из мест лишения свободы, где отсидел 10 лет за убийство своего отца.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя о заключении подозреваемого под стражу.

Лангепас, Николай Юрьев

Лангепас. Другие новости 18.12.20

Число умерших от COVID-19 в ХМАО приближается к 500. / Югра преодолела порог в 38 тысяч заболевших коронавирусом. / Сургутского педофила, развратившего 34 несовершеннолетних, подозревают в новых преступлениях. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»