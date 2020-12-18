Югра преодолела психологический барьер в 500 заболевших коронавирусом

В ХМАО – 502 умерших от коронавируса. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщил оперативаный штаб по профилактике COVID-19 в Югре.

За сутки в округе заболели 222 человека в 17 муниципалитетах. Регион преодолел порог в 39 тысяч заболевших с начала пандемии (39 064 случая).

Больше всего новых заболевших в Сургуте (27 человек), Нижневартовске и Ханты-Мансийске (по 25 заболевших) и Нефтеюганске (18 случаz инфекции). В тяжелом состоянии находится 147 пациентов, 89 подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки вылечились 232 человек (34 972 с начала пандемии). В самоизоляции находятся 21 078 человек, 132 556 человек сняты с медицинского наблюдения.

Ханты-Мансийск, Николай Юрьев

Ханты-Мансийск. Другие новости 17.12.20

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