В Югре ушла в отставку главная защитница детей

Уполномоченная по правам детей Югры Татьяна Моховикова покидает свой пост. Соответствующие сообщения детский омбудсмен разместила на своих страницах в соцсетях.

«11 лет как 11 дней. Подходит к концу срок исполнения мною полномочий детского защитника. Многим ли смогла помочь в Югре?! Старалась сделать все возможное и невозможное, как в присяге, которую приносила депутатам Думы Югры, «руководствуясь законодательством, справедливостью и голосом совести»», – написала Моховикова.

Она поблагодарила всех, кто ее поддерживал и тех, кто ругал. «Это стимулирует! Хочу, чтоб было как можно меньше детей, права которых необходимо защищать уполномоченному. Любите детей и берегите их, они сами себя не защитят!» – написали напоследок детская правозащитница.

Ханты-Мансийск, Николай Юрьев

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