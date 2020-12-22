В Югре зафиксированы новые смертельные случаи коронавируса

Число умерших от коронавируса в ХМАО достигло 505 человек. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщил оперативный штаб по профилактике COVID-19 в Югре.

За сутки в округе заболели 219 человек в 18 муниципалитетах. Общее число заболевших с начала пандемии составило 39 283 случая.

Больше всего новых заболевших в Сургуте (32 человека), Нижневартовске и Ханты-Мансийске (30 заболевших) и Урае (25 случаев инфекции). В тяжелом состоянии находится 146 пациентов, 92 подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки вылечились 224 человек (35 196 с начала пандемии). В самоизоляции находятся 20 197 человек, 132 730 человек сняты с медицинского наблюдения.

Ханты-Мансийск, Николай Юрьев

Ханты-Мансийск. Другие новости 21.12.20

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