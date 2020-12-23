Количество летальных случаев COVID-19 в Югре существенно возросло

Число умерших от коронавируса в ХМАО достигло 510 человек. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщил оперативный штаб по профилактике COVID-19 в Югре.

Таким образом, суточный прирост числа умерших от коронавируса составил пять человек. За сутки в округе заболели 225 человек в 21 муниципалитете. Общее число заболевших с начала пандемии составило 39 508 случаев.

Больше всего новых заболевших в Сургуте (30 человек), Нижневартовске (27 случаев) и Ханты-Мансийске (18 заболевших). В тяжелом состоянии находится 141 пациент, 91 подключен к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки вылечились 228 человек (35 424 излечившихся с начала пандемии). В самоизоляции находятся 21 294 человека, 133 163 человека сняты с медицинского наблюдения.

Ханты-Мансийск, Николай Юрьев

Ханты-Мансийск. Другие новости 22.12.20

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