В ХМАО возросло число умерших от COVID-19

Число умерших от коронавируса в ХМАО возросло до 514 человек. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщил оперативный штаб по профилактике COVID-19 в Югре.
За сутки от коронавируса умерли четверо человек. В округе заболели 229 новых заболевших в 21 муниципалитете. Общее число случаев коронавируса с начала пандемии составило достигло 39 737 случаев.
Больше всего новых заболевших в Сургуте (29 человек), Нижневартовске (22 случаев) и Ханты-Мансийске (20 заболевших). В тяжелом состоянии находится 141 пациент, 92 подключен к аппаратам ИВЛ.
За последние сутки вылечились 335 человек (35 759 излечившихся с начала пандемии). В самоизоляции находятся 20 187 человек, 134 896 человек сняты с медицинского наблюдения.
Ханты-Мансийск, Николай Юрьев
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