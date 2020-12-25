Югра вышла к психологическому рубежу в 40 тысяч случаев COVID-19

Число умерших от коронавируса в ХМАО возросло до 516 человек. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщил оперативный штаб по профилактике COVID-19 в Югре.

За сутки от коронавируса умерли двое человек. В округе 228 новых заболевших в 22 муниципалитетах. В тяжелом состоянии находятся 134 пациента. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключен 91 человек.

Общее число случаев COVID-19 с начала пандемии достигло 39 965.Таким образом, уже в ближайшие выходные Югра преодолеет психологический рубеж в 40 тысяч заболевших коронавирусом. Больше всего новых заболевших в Ханты-Мансийске (26 заболевших), Сургуте (24 человека) и Нягани (22 зараженных).

За последние сутки вылечились 343 человек, с начала пандемии с заболеванием удалось справиться 36 102 югорчанам. В самоизоляции находятся 18 514 человек, 136 869 человек сняты с медицинского наблюдения.

Ханты-Мансийск, Николай Юрьев

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