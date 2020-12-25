В ажиотажной борьбе за место мэра Сургута один из самых богатых людей в городе противостоит «царю и богу»

Число претендентов на должность главы города Сургута превысила число депутатов, которые будут избирать нового мэра. За пост первого лица города, в числе других, намерен побороться самый богатый депутат городской думы, авиатор Евгений Барсов.

На место главы Сургута претендуют 26 человек. При этом, выбирать нового мэра будут 25 депутатов городского собрания.

За последние сутки список пополнился на три кандидатуры. Это депутат городской думы Евгений Барсов, 37-летний психолог Сургутской клинической психоневрологической больницы Рифат Альмухаметов и безработный Вячеслав Навальнев. Барсов – известная в городе фигура, считается один из самых богатых людей в городе, пишет muksun.fm. Он-депутат гордумы от ЛДПР, директор компании «Сургутстройтрест» и вдохновитель сургутской женской пилотажной команды «Барсы» За 2019 год депутат в списке своей собственности указал 10 спортивных самолетов и 26 квартир. В 2019 году он задекларировал доход 72,3 млн рублей. Для сравнения, Наталья Комарова, губернатор Югры, задекларировали в 2019 году 5,5 млн рублей дохода, включая пенсию.

Отметим, что среди кандидатов на должность сургутского мэра есть мастер-буровик, основатель интернет-издания, первый секретарь регионального отделения «Коммунистов России», бизнесмены, многодетная мать, мастер спорта по кикбоксингу и безработный «царь и бог» (если верить статусу соискателя в соцсетях)..

Пост главы Сургута освободился после неожиданного ухода Вадима Шувалова на должность заместителя губернатора ХМАО.

Сургут, Николай Юрьев

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