В Югре – новые жертвы COVID-19

Число умерших от коронавируса в ХМАО возросло до 529 человек. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщил оперативный штаб по профилактике COVID-19 в Югре.

За сутки была подтверждена смерть от коронавируса четверых человек. В округе 221 новый заболевший в 22 муниципалитетах. В тяжелом состоянии находятся 121 пациента. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 74 человека.

Всего COVID-19 с начала пандемии заболели 40 635 человек. Больше всего новых заболевших в Нижневартовске и Мегионе (по 21 случаю), Ханты-Мансийске и Сургуте (по 20 случаев) и Нефтеюганском районе (19 зараженных).

За последние сутки вылечились 214 человек, с начала пандемии с заболеванием удалось справиться 36 894 югорчанам. В самоизоляции находятся 14 193 человека, 141 840 человек сняты с медицинского наблюдения.

Ханты-Мансийск, Николай Юрьев

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