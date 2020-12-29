Число заболевших коронавирусом в Югре приблизилось к 41 тысяче человек.Число умерших вновь растет

В ХМАО пять новых случаев гибели людей от коронавируса. Число умерших от COVID-19 возросло до 534 человек, сообщил во вторник, 29 декабря, оперативный штаб по профилактике коронавируса в Югре.

В округе 219 новых заболевший в 18 муниципалитетах. В тяжелом состоянии находятся 114 пациентов. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 67 человек.

Всего COVID-19 с начала пандемии заболели 40 854 человек. Больше всего новых заболевших в Сургуте (36 случаев), Нягани (32 случая) и Мегионе (24 случая).

За последние сутки вылечились 325 человек, с начала пандемии с заболеванием удалось справиться 37 219 югорчанам. В самоизоляции находятся 13 038 человек, 143 376 человек сняты с медицинского наблюдения.

Ханты-Мансийск, Николай Юрьев

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