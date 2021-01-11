В Югре возросло количество жертв коронавируса

Число умерших от COVID-19 в ХМАО достигло до 585 человек. Об этом сообщил в понедельник, 11 января, оперативный штаб по профилактике коронавируса в Югре.

За сутки в регионе зафиксирована смерть шестерых человек от коронавируса. В округе 196 новых заболевших в 21 муниципалитете. В тяжелом состоянии находится 91 пациент. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 50 человек.

Всего COVID-19 с начала пандемии заболели 43 510 человек. Больше всего новых заболевших в Сургуте (43 случая), Нефтеюганском районе (20 заболевших) и Урае (16 инфицированных).

За последние сутки вылечились 203 человека, с начала пандемии с заболеванием удалось справиться 39 811 югорчанам. В самоизоляции находятся 8 333 человека, 166 090 человек сняты с медицинского наблюдения.

Ханты-Мансийск, Юрий Хромов

Ханты-Мансийск. Другие новости 09.01.21

Первый замгубернатора Югры умер от Covid-19. / Самолет из Сургута сел в Новосибирске с отказавшим двигателем. / Число заболевших коронавирусом в Югре приблизилось к 41 тысяче человек.Число умерших вновь растет. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»