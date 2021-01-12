Югра сохраняет печальное лидерство по смертности от коронавируса в «тюменской матрешке»

В Югре от коронавируса умерли еще шесть человек. Число жертв COVID-19 в ХМАО достигло 591 человека, сообщил во вторник, 12 января, оперативный штаб по профилактике коронавируса в Югре.

Таким образом, ХМАО сохраняет печальное лидерство среди регионов «тюменской матрешки» по смертности от коронавируса. В округе 205 новых заболевших в 19 муниципалитетах. В тяжелом состоянии находятся 86 пациентов. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 52 человека.

Всего COVID-19 с начала пандемии заболели 43 715 человек. Больше всего новых заболевших в Сургуте (56 случаев), Ханты-Мансийске (49 заболевших) и Нижневартовске (15 инфицированных).

За последние сутки вылечились 190 человек, с начала пандемии с заболеванием удалось справиться 40 001 югорчанину. В самоизоляции находятся 8 177 человек, 166 489 человек сняты с медицинского наблюдения.

Ханты-Мансийск, Юрий Хромов

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