В Югре чиновники оставили пенсионера жить восемь лет в аварийном доме

В Когалыме пенсионер шесть лет прожил в опасном аварийном доме. Получить нормальное жилье он смог только после вмешательства прокуратуры, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Как установила прокуратура города Когалыма, многоквартирный жилой дом, где проживал пенсионер, был признан аварийным еще в 2014 году заключением межведомственной комиссии. Однако, администрация города не предоставила пожилому человеку полагающееся жилье по договору социального найма. Сам же аварийный дом чиновники определили под расселение только на 2022 год, таким образом, оставив пенсионера восемь лет жиьть в опасных для жизни и здоровья условиях.

Пенсионер пожаловался в прокуратуру на нарушение своих прав. Городская прокуратура провела проверку, выявила нарушение городскими чиновниками закона и обратилась в суд с иском о возложении обязанности на мэрию предоставить пожилому мужчине благоустроенное жилье. Суд иск удовлетворил, и пенсионеру было предоставлено жилое помещение, отвечающее всем требованиям закона.

Когалым, Юрий Хромов

Когалым. Другие новости 12.01.21

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