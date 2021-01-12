Бывший соперник Якушева на выборах поборется за Сургут с экс-замом губернатора Комаровой

Депутат тюменской областной думы от ЛДПР Михаил Селюков подал документы на конкурс на замещение должности главы города Сургута (ХМАО). Об этом Селюков сообщил во вторник, 12 января, на своей странице в соцсети «Инстаграм».

Селюков представил свою биографию и напомнил, что является депутатом тюменской областной думы последних двух созывов, а в 2014 году принимал участие в выборах губернатора Тюменской области, составляя конкуренцию нынешнему полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву. Тогда Селюков занял на выборах второе место, уступив только Якушеву.

Отметим, что на конкурс на замещение должности мэра Сургута заявились беспрецедентные 66 кандидатов по данным на 12 января, когда был окончен прием документов. Как пишет СИА-Пресс, официальная телекомпания автономного округа, телеканал «Югра», сообщила об участии в конкурсе бывшего заместителя губернатора ХМАО, депутата окружной думы Андрея Филатова. Именно его называют главным претендентом на место мэра Сургута. Однако, впоследствии информация об участии Филатова в конкурсе была удалена с сайта телеканала.

В списке из 66 претендентов фамилия Филатова отсутствует, однако, среди желающих значится значительное количество анонимов. Именно анонимный участник конкурса под номером 63 может быть бывшим замом губернатора Натальи Комаровой.

Отметим, что список конкурсантов на должность главы Сургута весьма пестрый. Среди них самый богатый депутат думы Сургута Евгений Барсов, работники «Сургутнефтегаза» различных рангов, многодетная мать-мастер спорта по кикбоксингу, руководитель портала «О, Сургут!» Александр Побережный, бизнесмены, «муж на час» Дмитрий Мартышин, как минимум четверо безработных и множество анонимов.

Депутатам сургутской городской думы предстоит выбрать мэра города 18 января.

Сургут, Юрий Хромов

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