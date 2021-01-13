Югра вплотную подошла к порогу в 600 смертей от коронавируса

Число умерших от коронавируса в Югре увеличилось на пять человек. Всего от COVID-19 в ХМАО умерли 596 человек, сообщил в среду, 13 января, оперативный штаб по профилактике коронавируса в Югре.

Таким образом, уже 14 января ХМАО может преодолеть барьер в 600 случаев смерти от COVID-19 и в 44 тысячи заболевших с начала пандемии. В округе 211 новых заболевших в 21 муниципалитете. Всего COVID-19 с начала пандемии заболели 43 926 человек. Больше всего новых заболевших в Сургуте (42 случая), Ханты-Мансийске (33 заболевших) и Урае (20 инфицированных).

В тяжелом состоянии находятся 89 пациентов. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 57 человек.

За последние сутки вылечились 209 человек, с начала пандемии с заболеванием удалось справиться 40 210 югорчанам. В самоизоляции находятся 8 291 человек, 167 025 человек сняты с медицинского наблюдения.

Ханты-Мансийск, Юрий Хромов

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