В Югре прокуратура добилась компенсации для ребенка, пострадавшего от нападения собаки

В Югорске суд обязал владельца собаки заплатить 70 тысяч рублей покусанному животным мальчику. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.

Инцидент произошел в мае 2020 года. Мужчина выгуливал свою собаку породы ризеншнауцер без намордника. Хозяин не сумел удержать собаку на поводке, когда она набросилась на 10-летнего мальчика и покусала ребенка. Покусанному мальчику пришлось лечиться в больнице.

Мать ребенка обратилась в югорскую межрайонную прокуратуру с просьбой помочь ей взыскать с владельца собаки денежную компенсацию физического и морального вреда, причиненного мальчику. Прокурор подал иск о взыскании компенсации морального вреда в суд. Суд удовлетворил иск и взыскал с владельца собаки в пользу мальчика 70 тысяч рублей.

Югорск, Юрий Хромов

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