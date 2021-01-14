Число заболевших COVID-19 в Югре превысило 44 тысячи человек

Число умерших от коронавируса в Югре достигло 598 человек. В четверг, 14 января, оперативный штаб по профилактике коронавируса в Югре сообщил еще о двоих умерших от COVID-19.

ХМАО преодолел планку в 44 тысячи заболевших коронавирусом. . В округе 218 новых заболевших в 22 муниципалитетах. Всего COVID-19 с начала пандемии заболели 44 144 человека. Больше всего новых заболевших в Сургуте (37 случаев), Нижневартовске (23 инфицированных) и Ханты-Мансийске (21 случай).

В тяжелом состоянии находятся 89 пациентов. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 55 человек.

За последние сутки вылечились 213 человек, с начала пандемии с заболеванием удалось справиться 40 423 югорчанам. В самоизоляции находятся 8 005 человек, 167 661 человек снят с медицинского наблюдения.

Ханты-Мансийск, Юрий Хромов

Ханты-Мансийск. Другие новости 13.01.21

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