В Югре глава поселения ввела режим ЧС, чтобы без конкурса заключить контракт на миллионы рублей Это уже второе уголовное дело против этого мэра

Глава городского поселения Белый Яр (Сургутский район) Елена Никифорова стала фигуранткой еще одного уголовного дела. Теперь мэра обвиняют в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности и превышении полномочий, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

По версии следствия, в январе 2019 года глава поселения старалась расторгнуть с одним из предпринимателей ранее заключенный по результатам аукциона контракт на содержание и ремонт дорог и объектов дорожного хозяйства на сумму более 21 млн рублей. Чиновница при этом искусственно создавала условия для невозможности исполнения контракта.

Она неоднократно направляла подрядчику претензионные письма о якобы ненадлежащем выполнении работ, необоснованно предъявляла неустойку за нарушение контрактных обязательств и другими способами мешала работе организации и исполнению подрядчиком своих обязанностей. В результате, подрядчик сдался и через месяц после начала действия контракта был вынужден подписать соглашение о его расторжении, хотя уже приступил к выполнению работ.

После этого глава поселения незаконно и без каких-либо оснований ввела в Белом Яре режим чрезвычайной ситуации и на его основании без проведения конкурсных процедур заключила муниципальный контракт на аналогичные работы с другим подрядчиком. Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы проверки, проведенной прокуратурой. СУ СК РФ по ХМАО – Югре возбудил дело о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (ч.2 ст. 169 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч.2 ст. 286 УК РФ). Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, что в сентябре 2020 года в отношении главы городского поселения Белый Яр уже было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при распределении муниципального жилья. По версии следствия, глава поселения предоставила жилье 17 лицам, не имеющим права на улучшение жилищных условий.

Согласно данным официального сайта п.г.т. Белый Яр, главой поселения с 23 сентября 2014 года является Елена Никифорова.

Сургут, Юрий Хромов

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