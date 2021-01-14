Пятерых югорчан будут судить за финансирование терроризма и подготовку терактов в ХМАО

Пятерых жителей Нижневартовска будут судить за участие в международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в Российской федерации) и подготовку терактов в Югре. Обвинительное заключение по делу утверждено, исламистов ждет суд, сообщили в четверг, 14 января, в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.

По версии следствия, пятеро жителей Нижневартовска являлись членами международной террористической организации «Исламское государство». Они оправдывали терроризм и привлекали граждан к участию в террористической деятельности. Кроме того, обвиняемые финансировали террористическую деятельность. Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре, в 2013 – 2015 годах 28-летний (на сегодняшний день) обвиняемый, являясь приверженцем идеологии международной организации «Исламское государство», организовал в Нижневартовске террористическое сообщество, в которое вовлек своих знакомых 30-ти, 33-х, 32-х и 31-го года. С 2015 по 2019 годы все пятеро являлись членами ячейки «Исламского государства». Они готовили теракты, которые собирались устроить на территории Югры, вели идеологическую обработку и склоняли население к участию в деятельности террористической организации, ее финансированию, а также вели антироссийскую и антиконституционную пропаганду. У исламистов были печатные, аудио и видео материалы экстремистского содержания, в том числе присяга на верность «Исламскому государству». Эти материалы преступники распространяли среди населения города и округа.

Террористов задержали в апреле 2019 года, на время следствия их поместили в СИЗО. У исламистов изъяли экстремистскую литературу, символику и флаг террористической организации, боеприпасы к огнестрельному оружию и пистолет, самодельное взрывное устройство, боеприпасы к подствольному гранатомету и наркотики.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «создание террористического сообщества», «участие в деятельности террористической организации», «содействие террористической деятельности», «призывы к осуществлению террористической деятельности», «приготовление к совершению террористического акта», «незаконные приобретение и хранение оружия и боеприпасов к нему», «незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ» и «покушение на сбыт наркотических средств».

Сейчас расследование дела закончено, оно направлено в Центральный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Нижневартовск, Николай Юрьев

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