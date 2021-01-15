Более 600 человек умерли от коронавируса в Югре

Югра преодолела порог в 600 умерших от коронавируса. В пятницу, 15 января, оперативный штаб по профилактике коронавируса в ХМАО сообщил о четверых умерших от COVID-19.

Таким образом, в округе с начала пандемии от коронавируса скончались 602 человека –больше, чем в Тюменской области и на Ямале, вместе взятых (588 умерших). В ХМАО 215 новых заболевших в 22 муниципалитетах. Всего COVID-19 с начала пандемии заболели 44 359 человек. Больше всего новых заболевших в Сургуте (30 случаев), Ханты-Мансийске (21 случай) и Нягани (17 инфицированных).

В тяжелом состоянии находятся 89 пациентов. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключен 61 человек.

За последние сутки вылечились 217 человек, с начала пандемии с заболеванием удалось справиться 40 640 югорчанам. В самоизоляции находятся 8 177 человек, 168 081 человек снят с медицинского наблюдения.

Ханты-Мансийск, Юрий Хромов

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