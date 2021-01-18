В Югре – более 45 тысяч случаев COVID-19

Число жертв коронавируса в Югре достигло 616. В понедельник, 18 января, оперативный штаб по профилактике коронавируса в ХМАО сообщил о четверых умерших от COVID-19.

В ХМАО 223 новых заболевших в 22 муниципалитетах. Всего COVID-19 с начала пандемии заболели 45 029 человек. Больше всего новых заболевших в Сургуте (36 случаев), Нижневартовске (23 случая) и Ханты-Мансийске (17 случаев).

В тяжелом состоянии находятся 103 пациента. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 63 человека.

За последние сутки вылечились 226 человек, с начала пандемии с заболеванием удалось справиться 41 360 югорчанам. В самоизоляции находятся 9 108 человек, 171 593 человека сняты с медицинского наблюдения.

Ханты-Мансийск, Юрий Хромов

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