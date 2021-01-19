Число жертв коронавируса в Югре выросло сразу на шесть человек

Число жертв коронавируса в Югре достигло 622 человек. Во вторник, 19 января, оперативный штаб по профилактике коронавируса в ХМАО сообщил сразу о шести умерших от COVID-19.

В ХМАО 219 новых заболевших в 19 муниципалитетах. Всего COVID-19 с начала пандемии заболели 45 248 человек. Больше всего новых заболевших в Сургуте (34 случая), Нижневартовске (27 случаев) и Ханты-Мансийске (26 случаев).

В тяжелом состоянии находятся 99 пациентов. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 62 человека.

За последние сутки вылечились 243 человек, с начала пандемии с заболеванием удалось справиться 41 603 югорчанам. В самоизоляции находятся 9 174 человека, 171 912 человек сняты с медицинского наблюдения.

Ханты-Мансийск, Юрий Хромов

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