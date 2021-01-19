В Югре девушка напала на полицейского, который пытался выдворить ее ночью из кафе

В Нижневартовске посетительница кафе пнула полицейского в спину во время «коронавирусного рейда» по точкам общепита. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО – Югре.

Инцидент произошел 5 декабря 2020 года во время ночного рейда, который проводили сотрудники полиции и ОМОН по заведениям общепита. Правоохранители проверяли соблюдение организациями общепита запрета на работу в ночное время (после 23 часов).

Около 1 часа 30 минут ночи сотрудники полиции обнаружили в одном из кафе Нижневартовска компанию молодых людей. Полицейские приступили к составлению документов, чтобы привлечь владельца кафе к административной ответственности. Параллельно стражи порядка пытались выдворить из заведения посетителей.

Один из молодых людей не хотел покидать кафе и полицейский применил силу. Тогда 28-летняя спутница парня пнула полицейского в спину. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Расследование продолжается.

Нижневартовск, Николай Юрьев

Нижневартовск. Другие новости 19.01.21

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