В Сургуте резко возросла заболеваемость коронавирусом

Сразу о семи случаях смерти пациентов с COVID-19 сообщили в Югре. Число жертв коронавируса в округе достигло 629 человек, сообщил в среду, 20 января, оперативный штаб по профилактике коронавируса в ХМАО.

В ХМАО 215 новых заболевших в 21 муниципалитете. Всего COVID-19 с начала пандемии заболели 45 463 человека. Больше всего новых заболевших в Сургуте (51 случай), Ханты-Мансийске (25 случаев) и Нефтеюганске (22 случая).

В тяжелом состоянии находятся 97 пациентов. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 57 человек.

За последние сутки вылечились 355 человек, с начала пандемии с заболеванием удалось справиться 41 958 югорчанам. В самоизоляции находятся 8 606 человек, сняты с медицинского наблюдения 172 948 человек.

Ханты-Мансийск, Юрий Хромов

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