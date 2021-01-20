В Сургутском районе чиновники скрыли доходы, недвижимость и банковские счета

Муниципальные чиновники Сургутского района не умеют заполнять справки о доходах. По результатам прокурорской проверки 13 муниципальных служащих наказаны за нарушение антикоррупционного законодательства, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Прокуратура проверяла исполнение антикоррупционного законодательства в администрациях городских поселений Лянтор и Барсово и сельского поселения Солнечный. Выяснилось, что чиновники предоставили недостоверные и неполные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год.

В декларациях 13 чиновников указаны не все источники доходов, полученных в виде социальных, пенсионных и компенсационных выплат. Кроме того, нарушители не внесли в декларации сведения о недвижимости и банковских счетах. Также прокуратура выявила факты предоставления неполных и недостоверных сведений о доходах супругов и несовершеннолетних детей чиновников.

Прокуратура потребовала от глав поселений устранить нарушения. В итоге, 13 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Сургут, Юрий Хромов

Сургут. Другие новости 20.01.21

В Сургуте резко возросла заболеваемость коронавирусом. / В Югре девушка напала на полицейского, который пытался выдворить ее ночью из кафе. / Число жертв коронавируса в Югре выросло сразу на шесть человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»