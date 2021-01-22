Количество случаев коронавируса в Югре вплотную приблизилось к 46 тысячам. Число умерших продолжает расти

Три человека умерли от COVID-19 в Югре. Число жертв коронавируса в округе достигло 636 человек, сообщил в пятницу, 22 января, оперативный штаб по профилактике коронавируса в ХМАО.

В ХМАО 217 новых заболевших в 22 муниципалитетах. Всего COVID-19 с начала пандемии заболели 45 892 человека. При сохранении такого уровня заболеваемости уже 23 января округ преодолеет планку в 46 тысяч случаев заражения COVID-19. Больше всего новых заболевших в Сургуте (35 случаев), Ханты-Мансийске (21 случай) и Нижневартовске (17 случаев).

В тяжелом состоянии находятся 99 пациентов. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 53 человека.

За последние сутки вылечились 243 человека, с начала пандемии с заболеванием удалось справиться 42 434 югорчанам. В самоизоляции находятся 9 281 человек, сняты с медицинского наблюдения 173 444 человека.

Ханты-Мансийск, Юрий Хромов

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