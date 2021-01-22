В Югре отец четыре месяца избивал двух дочерей за плохую учебу

В Когалыме местного жителя подозревают в истязании двух дочерей. Городской следственный отдел возбудил уголовное дело, сообщили в пятницу, 22 января, в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО – Югре.

По версии следствия, с июля по октябрь 2020 года 47-летний подозреваемый неоднократно избивал своих дочерей за низкие оценки в школе, невыполнение домашних заданий и работу по дому и за длительное пользование мобильником. Возраст девочек – 11 и 12 лет. Отец избивал их руками по разным частям тела.

Основанием для возбуждения уголовного дела об истязании несовершеннолетних (пп. «а,г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) стали материалы проверки, проведенной прокуратурой. При этом, против подозреваемого полицией ранее уже было возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и угрозы убийством.

Когалым, Николай Юрьев

Когалым. Другие новости 22.01.21

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