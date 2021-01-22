Мэрия Пыть-Яха закупила оружие, чтобы сбивать беспилотники

Мэрия Пыть-Яха закупила стрелковое оружие для сбивания дронов. На борьбу с беспилотниками администрация потратила более 1,6 млн рублей.

Закупленное оборудование предназначено «для борьбы с беспилотными радиоуправляемыми летательными средствами». Поставщиком выбрано ООО «ЦСТ», которая сотрудничает с войсковыми частями РФ. Оборудование, о поставке которого идет речь, представляет собой стрелковое оружие.

В группе «ЭХО ХМАО» «Вконтакте» югорчане удивляются таким тратам. «Враги уже рядом, с боевыми дронами? Угрожают? Америка на границе с Тюменью? Или со стороны Ледовитого океана атакуют? Или снова против народа?» написал один из комментаторов. «Угроза может исходить из разных мест. Например, когда проходят массовые мероприятия, запрещено без согласования использовать дроны», – приводит комментарий мэрии Пыть-Яха издание «Муксун ФМ».

Пыть-Ях, Юрий Хромов

Пыть-Ях. Другие новости 22.01.21

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