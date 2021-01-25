В ХМАО – новые жертвы коронавируса

Три человека умерли от COVID-19 в Югре. Число жертв коронавируса в округе достигло 645 человек, сообщил в понедельник, 25 января, оперативный штаб по профилактике коронавируса в ХМАО.

В ХМАО 211 новых заболевших в 20 муниципалитетах. Всего COVID-19 с начала пандемии заболели 46 535 человек. Больше всего новых заболевших в Сургуте (44 случая), Нижневартовске (32 случая) и Нягани (15 случаев).

В тяжелом состоянии находятся 92 пациента. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 54 человека.

За последние сутки вылечились 213 человека, с начала пандемии с заболеванием удалось справиться 43 089 югорчанам. В самоизоляции находятся 9 956 человек, сняты с медицинского наблюдения 173 871 человек.

Ханты-Мансийск, Юрий Хромов

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