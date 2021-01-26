В ХМАО выросло число жертв коронавируса

Число жертв коронавируса в Югре достигло 648 человек. О смерти еще троих пациентов с COVID-19 сообщил во вторник, 26 января, оперативный штаб по профилактике коронавируса в ХМАО.

В ХМАО 199 новых заболевших в 19 муниципалитетах. Всего COVID-19 с начала пандемии заболели 46 734 человека. Больше всего новых заболевших в Сургуте (41 случа1), Нефтеюганском районе (26 случаев) и Нижневартовске (20 случаев).

В тяжелом состоянии находятся 82 пациента. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 53 человека.

За последние сутки вылечились 209 человек, с начала пандемии с заболеванием удалось справиться 43 298 югорчанам. В самоизоляции находятся 10 000 человек, сняты с медицинского наблюдения 174 149 жителей автономного округа.

Ханты-Мансийск, Юрий Хромов

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