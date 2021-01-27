Педофила, надругавшегося над девочкой в Нижневартовске, задержали в Тюмени

В Тюмени задержан педофил, пытавшийся надругаться над девочкой в Нижневартовске. Им оказался насильник-рецидивист, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Нападение на 11-летнюю девочку произошло 6 декабря в подъезде одного из домов по ул. Северная в Нижневартовске. Ребенок смог вырваться и убежать, и преступнику не удалось довести до конца свои намерения. Было возбуждено уголовное дело о покушении на насильственные действия сексуального характера, а также действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней (ч.3 ст. 30 п.«б» ч.4 ст. 132 УК РФ, п.«б» ч.4 ст. 132 УК РФ).

Следователям СК совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД РФ по ХМАО-Югре удалось установить, что нападавший – 52-летний уроженец Нижневартовска, не имеющий постоянного места жительства. Как было установлено, он более 25 лет отсидел за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе против половой неприкосновенности. После неудачного для педофила нападения на девочку он уехал в Тюмень.

Педофил был задержан и помещен в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.

Нижневартовск, Юрий Хромов

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