Югра – единственный регион «тюменской матрешки», в котором сообщили о новых умерших от коронавируса

Число жертв коронавируса в Югре выросло на четыре человека. Всего COVID-19 унес жизни 652 югорчан, сообщил в среду, 27января, оперативный штаб по профилактике коронавируса в ХМАО.

За последние сутки в «тюменской матрешке» лишь в Югре сообщили о новых умерших от коронавируса. В ХМАО 185 новых заболевших в 21 муниципалитете. Всего COVID-19 с начала пандемии заболели 46 919 человека. При нынешней заболеваемости Югра уже 28 января перешагнет рубеж в 47 тысяч случаев коронавируса. Больше всего новых заболевших в Сургуте (37 случаев), Ханты-Мансийске (19 случаев) и Урае (14 случаев).

В тяжелом состоянии находятся 86 пациентов. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 56 человек.

За последние сутки вылечились 250 человек, с начала пандемии с заболеванием удалось справиться 43 548 югорчанам. В самоизоляции находятся 9 674 человека, сняты с медицинского наблюдения 174 723 жителя автономного округа.

Ханты-Мансийск, Юрий Хромов

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