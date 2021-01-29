В Югре сообщили в пяти новых смертях от COVID-19

Число жертв коронавируса в Югре достигло 660 человек. О смерти пятерых пациентов с COVID-19 сообщил в пятницу, 29 января, оперативный штаб по профилактике коронавируса в ХМАО.

В ХМАО 189 новых заболевших в 18 муниципалитетах. Всего COVID-19 с начала пандемии заболели 47 296 человек. Больше всего новых заболевших в Сургуте (35 случа1), Нягани (20 случаев) и Нижневартовске (17 случаев).

В тяжелом состоянии находятся 86 пациента. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 56 человека.

За последние сутки вылечились 209 человек, с начала пандемии с заболеванием удалось справиться 43 961 югорчанину. В самоизоляции находятся 9714 человек, сняты с медицинского наблюдения 175 590 жителей автономного округа.

Ханты-Мансийск, Юрий Хромов

Ханты-Мансийск. Другие новости 27.01.21

Педофила, надругавшегося над девочкой в Нижневартовске, задержали в Тюмени. / Югра – единственный регион «тюменской матрешки», в котором сообщили о новых умерших от коронавируса. / В ХМАО выросло число жертв коронавируса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»