Тюменский оперштаб признал наличие проблемы с записью на вакцинацию от коронавируса через портал Госуслуг

В очереди на вакцинацию в Тюменской области стоят более 10 тысяч человек. Это больше, чем общее количество привитых жителей области, сообщил в пятницу, 29 января, оперативный штаб региона.

На 29 января в Тюменской области привито 9 807 человек, в листе ожидания находится 10 041 человек. Сейчас в Тюменскую область поступила новая партия в 21600 доз вакцины «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»). Она будет распределена по поликлиникам, всего в регионе работают 35 пунктов вакцинации в государственных медорганизациях.

Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет на портале Госуслуг, по единому номеру горячей линии 122, а также в своей медорганизации. При этом, в оперштабе признали возможные проблемы с записью через портал Госуслуг. Если портал выдает ошибку, это значит, что ближайшая запись в медорганизации уже заполнена, и остается попытаться воспользоваться двумя другими способами записи.

Тюмень, Михаил Чернов

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