Число жертв COVID-19 в ХМАО вновь возросло

Число умерших от коронавируса в Югре достигло 668 человек. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщил оперативный штаб ХМАО.

За последние сутки в округе зафиксировано 182 новых случая коронавируса в 21 муниципалитетах. С начала пандемии заболели 47 838 человек. При сохранении такого уровня суточной заболеваемости уже 2 февраля округ преодолеет рубеж в 48 тысяч заболевших.

Больше всего новых случаев COVID-19 в Сургуте (46 инфицированных), Нефтеюганском районе (28 заболевших) и Югорске (15 случаев инфекции). В тяжелом состоянии находится 85 пациент, 52 – на искусственной вентиляции легких.

За последние сутки вылечились 182 человека (44 583 с начала пандемии). В самоизоляции находится 9877 человек, 176 517 человек сняты с медицинского наблюдения.

Ханты-Мансийск, Юрий Хромов

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